Для проведения референдумов необходимо отогнать ВСУ далеко от освобождённых территорий – эксперт

Интенсивность террористических актов и угроз со стороны Украины будет нарастать по мере приближения референдума о самоопределении освобожденных территорий.

Такое мнение высказал крымский политолог Сергей Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорить о том, насколько это будет быстро, я бы сейчас не решился. Потому что даже на освобожденных территориях еще сохраняется угроза – и обстрелов, и террористических актов со стороны Украины. Мы прекрасно знаем мстительный, злобный характер всего бандеровского сознания. Что для этих людей совершенно не важна своя собственная страна Украина – им главное всегда и везде бороться с москалями и нанести по возможности им наибольший урон», – подчеркнул эксперт.

По этой причине, еще до референдума необходима пропагандистская и разъяснительная работа с вовлечением различных структур самоуправления, которые будут действовать на территориях. Но пока есть угроза обстрелов и терактов, спешить с референдумом не стоит.

«В Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР надо отвести на большое расстояние границу боевого соприкосновения, чтобы без угроз террора со стороны украинских вооруженных диверсионных формирований в спокойной обстановке люди могли делать свой выбор. Последние террористические акты в Херсоне, в Харьковской и Запорожской областях говорят нам о том, что террор будет продолжаться. А чем ближе будет обозначена дата референдума, тем террор будет усилен.

С этим также связано распространение слухов о наступлении, о том, что все будут наказаны. Естественно, люди между собой делятся впечатлениями, и у них естественно возникает вполне обоснованное опасение, так как они опираются на собственный опыт жизни в этом государстве и взаимодействия с украинской политической системой, для которой человеческая жизнь и человеческая свобода ничего не значит», – заключил Киселев.