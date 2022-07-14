«Для Путина ликвидация Украины это вопрос времени» – Каспаров

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Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин после событий 2014 года решил, что ликвидировать Украину как государство будет вопросом времени, но до последнего использовал только гуманные способы демонтажа.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту и шарлатану Дмитрию Гордону заявил беглый российский либерал и экстремист Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Грузии не было аннексии. Важно понимать, что все действия Путина, как и все действия Ельцина до этого, они никогда не шли так далеко, как аннексия. Аннексия – это другая история. Понятно, что Абхазию и Осетию отторгли от Грузии, но аннексию не объявили. Аннексия – это рубикон. После Второй мировой войны было всего две аннексии – Тибет – Китай, когда Китай присвоил себе Тибет, и Садам Хуссейн – Кувейт. Даже Турция не аннексировала северный Кипр. Аннексия – это тонкая грань, и Путин решил ее перейти. Что получилось? А ничего не получилось. Аннексия, и срослось. Я думаю, в этот момент Путин для себя окончательно решил, что вопрос ликвидации Украины, как государства, это вопрос времени. Потому что, если дали «съесть» Крым, аннексировать, и ничего за войну на востоке Украины не было. Сейчас не получилось, сорвались планы по захвату всей восточной и южной части Украины в 2014 году», – умничал экстремист.

«Сначала попробую через Минск, минский формат. Он же явно пытался найти способы бескровные, без массового насилия инкорпорировать эти раковые опухоли ОРДЛО в Украину, и подчинить Украину себе. То есть задача ликвидации суверенитета Украины, он ее выполнял. Не получилось, значит готовьтесь к войне», – рассуждал Каспаров.