«Для Путина ликвидация Украины это вопрос времени» – Каспаров

14.07.2022  20:29 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин после событий 2014 года решил, что ликвидировать Украину как государство будет вопросом времени, но до последнего использовал только гуманные способы демонтажа.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту и шарлатану Дмитрию Гордону заявил беглый российский либерал и экстремист Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин после событий 2014 года решил, что ликвидировать Украину как государство...

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«В Грузии не было аннексии. Важно понимать, что все действия Путина, как и все действия Ельцина до этого, они никогда не шли так далеко, как аннексия. Аннексия – это другая история. Понятно, что Абхазию и Осетию отторгли от Грузии, но аннексию не объявили. Аннексия – это рубикон.

После Второй мировой войны было всего две аннексии – Тибет – Китай, когда Китай присвоил себе Тибет, и Садам Хуссейн – Кувейт. Даже Турция не аннексировала северный Кипр. Аннексия – это тонкая грань, и Путин решил ее перейти. Что получилось? А ничего не получилось. Аннексия, и срослось.

Я думаю, в этот момент Путин для себя окончательно решил, что вопрос ликвидации Украины, как государства, это вопрос времени. Потому что, если дали «съесть» Крым, аннексировать, и ничего за войну на востоке Украины не было. Сейчас не получилось, сорвались планы по захвату всей восточной и южной части Украины в 2014 году», – умничал экстремист.

«Сначала попробую через Минск, минский формат. Он же явно пытался найти способы бескровные, без массового насилия инкорпорировать эти раковые опухоли ОРДЛО в Украину, и подчинить Украину себе. То есть задача ликвидации суверенитета Украины, он ее выполнял. Не получилось, значит готовьтесь к войне», – рассуждал Каспаров.

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