Для раскрутки Украины на Евровидении использовали нацистский скандал

25.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская группа «Go_A», завоевавшая право представлять страну на конкурсе «Евровидение», считает «счастливым совпадением» тот факт, что песня «Соловей», с которой выступит коллектив, будет сопровождаться декорациями в цветах УПА – красном и черном.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила вокалистка группы Екатерина Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На вопрос журналистов, случайно ли было выбрано такое сочетание цветов, Павленко ответила: «Мне кажется, это прекрасное совпадение».

Интересно, что информационный вброс о недовольстве России украинским участником был изначально осуществлен из Киева – очевидно, в целях пиара не самого сильного коллектива и его композиции с элементами сельского фольклора.

Сразу после победы «Go_А» на отборочном конкурсе в украинских пабликах под видом «троллинга» стала распространяться информация, будто группа вызовет раздражение в России из-за цвета декораций и названия песни, схожей с наименованием нацистского карательного батальона «Нахтигаль» («Nachtigall»), формировавшегося гитлеровцами из галичан.

На пресс-конференции вопрос о реакции неназванных «российских телеканалов» озвучила представитель американского «Радио Свобода».

«Я вообще не знакома с сюжетами российских телеканалов. Мне иногда в интервью ставят такие вопросы, но я не могу никак на них ответить, потому что я этого лично не видела. Не могу этого прокомментировать», – заявила в ответ исполнительница.

Присутствующий на пресс-конференции представитель государственного ТВ, обладающего правами на показ отбора и трансляцию «Евровидения», Зураб Аласания решил отпустить шутку в духе «где вы видели фашистов на Украине?».

«Я думаю, можно было бы потроллить сейчас российские каналы и зигануть, но я не буду просить этого делать», – «пошутил» Аласания.

На этой же пресс-конференции солистка группы пообещала, что будет избегать общения с представителями российских СМИ, хоть и готова к нему: «Если этого общения невозможно избежать, то мы к нему готовы. Если у нас будет возможность, то мы не будем этого делать».