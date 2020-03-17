Для распродажи чернозёмов Украины спешно назначили нового министра

17.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада назначила на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, которого можно считать лоббистом «земельных баронов». Это показательный шаг, который подтверждает планы Владимира Зеленского в условиях карантина протащить через парламент закон о продаже черноземов западным компаниям.

«Новый министр экономики, торговли и сельского хозяйства – Игорь Петрашко, топ-менеджер компании Бахматюка «Ukrlandfarming». Именно той компании, земельный банк которой насчитывает 500 тысяч гектаров и которая зарегистрирована на Кипре. Думаю, не стоит объяснять, какие псевдореформы и чью программу будет выполнять новый министр», – комментирует депутат Верховной рады Антон Поляков, ранее исключенный из фракции «Слуга народа».

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Кандидата сегодня на экстренном заседании парламента представил премьер-министр Денис Шмыгаль, расхвалив Петрашко как высококлассного специалиста с большим управленческим опытом и международными связями.

Когда для выступления пригласили самого Петрашко, он, выйдя в зал, перепутал трибуну с креслом, где обычно сидит президент Украины. После того, как кандидату в министры указали на ошибку, он рассказал о грядущем мировом кризисе, и рассказал, как планирует к нему готовиться.

«Украина и весь мир входит в очень сложную ситуацию. Экономически понятно говорят, что кризис всегда ожидаем, но он всегда происходит из-за неожиданных факторов. Таким фактором стал коронавирус… Мы будем видеть основные результаты не сейчас, а через 3-6 месяцев. Первый раз, когда мировой кризис, осуществленный не финансовыми факторами, а строительно-промышленными и сервисными. Мы будет ожидать, что в ЕС, США и на Украине пострадает в первую очередь производство», – сказал Петрашко.

С резкой критикой Игоря Петрашко выступил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Александр Колтунович. По его мнению, назначаемый министр не предоставил никакого конкретного плана экономического развития страны.

«Я бы хотел обратить внимание на то, что на комитете по вопросам экономического развития мы фактически не услышали министра, не увидели его план, не увидели стратегические направления развития экономики и прогнозные индикаторы развития страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это не даёт нам права поддерживать данную кандидатуру», – возмутился Колтунович.

Однако в ходе голосования новое назначение поддержали 243 депутата из 377 присутствующих. Примечательно, что из проголосовавших «за» Петрашко только 217 – «слуги народа», недостающую поддержку пришлось искать у депутатов от фракций «Довира» и «За будущее».

Таким образом, парламентское монобольшинство Зеленского сегодня дало очередную трещину.