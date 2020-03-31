31.03.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Кризис, Политика, Россия, Экономика
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Для РФ карантин губительней, чем эпидемия – экономист




Введенные в РФ ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной эпидемии чреваты для российской экономики тяжелыми социально-экономическими потрясениями.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил профессор Финансовой академии при Правительстве РФ Алексей Зубец.

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«В бизнес-моделях, разработанных для торговли, общепита, не предусматривался такой форс-мажор, как закрытие предприятия на два месяца в связи с карантином. Сейчас эти компании фактически выметаются с рынка. Очень сильно пострадает малый и средний бизнес. Жду всплеска безработицы. Есть ощущение, что меры по карантину не продуманы. Мы можем легко потерять от 5% до 10% годового ВВП. Для экономики это намного губительнее, чем людские потери от пандемии», – сказал экономист.

По его словам, при жестком сценарии, когда карантин длится несколько месяцев, без работы рискуют остаться 10 – 15 миллионов россиян.

«Среди людей, принимающих решения, зреет понимание того, что лекарство страшнсоциально-экономическими потрясениями.ее болезни. Ситуация чревата серьезными  Когда Россия из них выйдет, народ засыплет власть вопросами: где деньги, почему мы потеряли работу, на основании каких данных принимались решения? Риски эксцессов в данном случае кратно больше, чем в истории с пенсионной реформой», – считает Зубец.

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