«Для России наступает период циничной многовекторности» – Евстафьев

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России не стоит ориентироваться на европейский рынок, который больше не будет потреблять ресурсы в таком количестве, как раньше.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог и экономист Дмитрий Евстафьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Евставьева, европейская промышленность сворачивается и больше не является такой ресурсоемкой.

«По поводу Европы – конечно, нам нужно уходить от той зависимости от европейских сырьевых рынков, которая у нас была в 90-е и нулевые. Хотя бы потому, что эти сырьевые рынки не будут такими емкими уже никогда. Потому что в Европе уже произошла значительная деиндустриализация, и дальше она будет только нарастать. Поэтому рассчитывать, что европейская химическая промышленность и машиностроение будут потреблять такой же объем газа, как они делали это пять-семь лет назад, совершенно бессмысленно. Здесь уже неважно, какой это газ будет, насколько он будет российский, насколько американский, насколько катарский. Просто объемы сократятся. Европа перестает быть тем рынком, за который все борются, хоть европейцы этого ни разу не понимают», считает эксперт.

Вместе с тем он призывает ориентироваться на рынки Юго-Востока как наиболее перспективные.

«России, с точки зрения ее внешней политики, нужна абсолютная многовекторность, я бы даже сказал, для России наступает период циничной многовекторности. Когда мы говорим о том, что у нас нужно разворачиваться на Восток, я всегда поправляю – нам нужно разворачиваться, прежде всего, на Юго-Восток. Потому что на востоке у нас великий китайский сосед и попробуйте туда развернуться, а на юго-востоке целый ряд государств, с которыми мы можем говорить как минимум на равных».