Для России предпочительней победа Порошенко – Вассерман

02.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если во втором туре выборов президента Украины победит действующий президент, то процесс развала украинского государства ускорится.

Такое мнение высказывает политконсультант и бывший участник клуба знатоков “Что? Где? Когда?” Анатолий Вассерман, которого цитирует “Комсомольская правда”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Для России лучше Порошенко. Поскольку его деятельность ускорит разрушение Украины. И, соответственно, естественное возвращение ее в состав Российской Федерации. А вот деятельность Зеленского мучения соседей продолжит – он может задержать процесс разложения этого образования. И есть надежда, что Порошенко окажется для нас предпочтительнее именно по принципу «лучше ужасный конец, чем ужас без конца», – сказал Вассерман.