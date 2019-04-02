Выборы
//exit;
02.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Для России предпочительней победа Порошенко – Вассерман

Если во втором туре выборов президента Украины победит действующий президент, то процесс развала украинского государства ускорится.

Такое мнение высказывает политконсультант и бывший участник клуба знатоков “Что? Где? Когда?” Анатолий Вассерман, которого цитирует “Комсомольская правда”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Для России лучше Порошенко. Поскольку его деятельность ускорит разрушение Украины. И, соответственно, естественное возвращение ее в состав Российской Федерации. А вот деятельность Зеленского мучения соседей продолжит – он может задержать процесс разложения этого образования. И есть надежда, что Порошенко окажется для нас предпочтительнее именно по принципу «лучше ужасный конец, чем ужас без конца», – сказал Вассерман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть