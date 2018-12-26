Для России в одесских элитах «наших нет».

27.12.2018

Валентин Филиппов, тележурналист

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Мне вот даже интересно, как теперь политтехнолог блестящего черепом мэра Одессы будет расфасовывать пряники, типа, «Труханов наш мэр, Путин наш президент». Вот, наверное, скажет, что агент Путина Труха, он же Лысый, он же Капитан, он же Доверяй Де Лама, имеет такие связи в Кремле, что его конспирируют способом наложения санкций и ареста счетов. А тем временем, паспорт гражданина РФ греет сердце бесстрашного агента ФСБ, внедрённого в святая святых нацистского режима, в схему распила остатков собственности бывшей столицы Новороссии. И жаждущие верить поверят.

С другой стороны, что может быть лучшим доказательством верности киевскому режиму и его хозяевам, чем санкции Кремля? Потому, что всё остальное пройдено. Чемоданы денег завезены, участникам АТО квартиры розданы, воины УПА помянуты, скупая мэрская слеза скатилась по «бедру крутому секретарши» Брындака под неувядающее «ах одэсо – пэрлына укроины» и шарики сине-жёлтые уже только из жопы не колышатся, но надёжно прикрывают стену Славы с именами одесситов – Героев Советского Союза. Но, не смотря на это, мэр Одессы всё так же похож на Котовского, а его бизнес-партнёр Галатерник по имени-отчеству, вообще, Владимир Ильич. И вот чем это не повод для декоммунизации?

Так что означают эти санкции Кремля? А ровным счётом ничего. Просто надо было показать какую-то деятельность, вот и показали. А список составили по принципу письма Дяди Фёдора из Простоквашино. И Шарик, и Матроскин, и Медведчук с Печкиным правили. И только поэтому всякие аналитики находят в этом списке признаки логики. А её нет и быть не может, потому, что никакой внятной стратегии в отношении Украины в Кремле до сих пор не выработали. И тем дальше, тем меньше шансов, что этим займутся.

«Слон в посудной лавке» – любят пояснять поведение России. На самом деле, так оно и есть. Но Москва не всесильна, Москва не универсальна, инструментарий её ограничен. До сих пор только армия и деньги были её инструментами. Но деньги надо кому-то давать, а давать их на Украине некому. Армией можно взять регион под контроль, но ни содержать, ни развивать армией его нельзя. Нужны региональные элиты, которые возьмут на себя ответственность. И, к сожалению, таких элит на Украине нет.

А уж в Одессе никогда и не было. Просто некому представлять интересы Одессы в Москве, как никогда не было, кому их отстаивать в Киеве. Максимум, на что хватало местных князьков – возить взятки в столицу. Но если для Киева это лучший вариант взаимодействия центра с регионами, то Российская Федерация, всё-таки, государство.

И когда мы в очередной раз обижаемся на замечание «не так встали», то должны понимать, что это означает отсутствие элит, готовых взять на себя ответственность за регионы, претендующие на возвращение в Россию.

Да, не только это, но и это. И это в первую очередь. А Коломойский, выставляющий Москве многомиллиардные счета за передачу областей Украины, просто не может быть собеседником, потому, что он не на себя ответственность берёт, а по старой украинской традиции, пытается продать то, что ему не принадлежит.

Но, про санкции. Можно только радоваться, что Москва не видит в Одессе элит, с которыми можно иметь дело. Что в кремлёвских кабинетах нет ни одной секретарши, которая вычеркнула бывших одесситов из скорбного перечня.

Это означает, что когда всё закончится, никто из этих трухановых, гончаренок и галантерников с киванами не будет нас учить любить Россию. А, того гляди, и решать, кто из нас достоин российского гражданства, а кого гонять на границу с Винницей миграционную карту продлевать раз в 90 дней.

Для России в одесских элитах «наших нет».

И нам остаётся поздравить Геннадия Труханова с тем, что в мартирологе одесских городских голов он опустился ниже Германа Пынти, градоначальника времён румынской оккупации. Того хоть в Бухарест по концовке отпустили. А за этого слова замолвить некому.