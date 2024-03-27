Для российского наступления формируются идеальные условия

Анатолий Лапин.  
27.03.2024 12:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для России приходит идеальный момент для дальнейших успехов на фронте: потоки западной помощи Украине иссякают, в бюджете вот-вот начнутся серьезные проблемы, а после 20 мая возникнет большой вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для России приходит идеальный момент для дальнейших успехов на фронте: потоки западной помощи Украине...

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«Для российских вооруженных сил это оптимальный момент. Кремль прекрасно понимает: у нас колоссальные проблемы со стратегическим тылом. Стефанишина же говорила о том, что 10% от финансовой помощи, 0% от Рамштайна, что обещали. Пока приедут чешские снаряды, которые помогла организовать Чехия, пройдет тоже немало времени.

Плюс дефицит людского ресурса – только ленивый не говорил об этом, плюс финансовые проблемы, которые обозначатся в середине года. Пока дыры закрыли, тьфу-тьфу-тьфу, финансисты говорят, что на ближайшие полтора месяца запас прочности есть. Пока еще, как говорится, не тонем, но дальше Аллаху ведомо», – сказал эксперт.

«Естественно, казус 22 мая. Понятно, сколько бы ни твердили о плане «Смута», «руке Кремля» – да, Кремль будет активно качать эту тему, но не будем забывать – вопрос «А царь – настоящий?» будет задаваться и у нас.

Кремль явно будет говорить о нелегитимности украинской власти, президентской вертикали после этого срока. Сочетание таких факторов вкупе – идеальное время для наступления, идеальный момент. Явно попытаются этим воспользоваться», – заявил Золотарев.

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