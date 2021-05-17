«Для шахтёров и металлургов» – Зеленский везёт на Донбасс гей-парад

17.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинские гомосексуалисты и им подобные при официальной поддержке планируют посетить Донбасс в рамках пропагандистской кампании для местного населения.

Об этом сообщается в Facebook сообщества «KyivPride», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что киевские «ЛГБТ-активисты» совместно с Агентством США по международному развитию объявили май – месяцем «КиевПрайда» на Донбассе.

«КиевПрайд отправляется на Восток Украины. В мае стартовал проект «KyivPride: going east», направленный на мобилизацию ЛГБТ + сообщества на Донбассе. Иначе говоря, let`s make Donbas queer (квир – собирательный образ гомосексуалистов, трансгендеров и прочих – ред.)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе мероприятий планируются «тренинги по наращиванию потенциала для местных ЛГБТ+ организаций и инициатив», семинары, информационные сессии, а также «проведение масштабного аналитического исследования сообщества ЛГБТ+ на Востоке Украины». Среди подконтрольных Киеву городов Донбасса указаны – Артёмовск, Краматорск и Мариуполь.

Данную инициативу прокомментировали в эфире телеканала «Россия 1». В студии показали обращение президента Украины Зеленского, где он рассказывает о преданности европейским ценностям.

«Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духу, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС», – говорил украинский президент.

«Родион, они («КиевПрайд» – ред.) идут к вам», – обратился телеведущий Евгений Попов к советнику главы МИД ЛНР Родиону Мирошнику.

«Мы очень сильно испугались, – ответил Мирошник. – Вот только ребят с этой ориентацией у нас там не хватало. Особенно, в период боевых действий, когда люди находятся в, мягко говоря, нетолерантном настроении по отношению к фашистам и неофашистам, а к ним ещё и добавятся ребята с этой ориентацией, ну, будет больше желания стрелять в ту сторону. Ничего другого это не даст. Никакой толерантности, ни о какой бредятине, которую сегодня украинская сторона выпихивает в нашу сторону, мы говорить не можем».

«На фоне этих заявлений и этого идиотизма у нас 200 прилётов за последние сутки. Это за полгода, наверное, самый высокий показатель. Поэтому рассматривать эти идиотские инициативы или заявления человека, который предпочитает называть себя комиком, никоим образом [желания рассматривать] на Донбассе нет. У нас нет толерантного отношения к такого рода действиям. Мы расцениваем действия, а не слова.

Соревноваться в словах с Зеленским не имеет ни малейшего смысла, потому что всё, что он говорит – это просто сотрясение воздуха, за которое он не несёт ни малейшей [ответственности]», – добавил представитель ЛНР.