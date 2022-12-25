Для сокрытия доходов Беглов переписывает свою недвижимость на любовницу и её родственников

25.12.2022  17:21 (Мск), Москва
Андрей Игнатов.  
 
Россия, Санкт-Петербург


Губернатор Петербурга Александр Беглов, как и многие высокопоставленные лица, традиционно подводит итоги года. Но, тем не менее, о некоторых «победах» зачастую он предпочитает скромно отмалчиваться.  О том, с чем градоначальник подвел мегаполис и горожан к предстоящему 2023 году, рассказали журналисты.

Стоит отметить, что Беглов никогда не жалел для своей семьи ни средств, ни сил. Более чем высокую обеспеченность родственников градоначальника можно объяснить лишь «новогодним чудом». Без его внимания также не осталась любовница Ксения Малинина и их внебрачная дочь — Александра.


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Напомним, что в 90-х годах действующий управленец работал преподавателем в Санкт-Петербургском Государственном Архитектурно-Строительном Университете, где трудилась и Малинина. У нее была подработка в виде ООО «Андеррайт». Примечательно, что компания была зарегистрирована в квартире на проспекте Юрия Гагарина, записанной на Беглова.

В 1999 году Ксения Малинина родила дочь, которая была записана как Александра Александровна Беглова. Она, как и другие дочери петербургского губернатора, учится на юридическом факультете в СПбГУ.

На любовницу Беглова и их внебрачную дочь была записана недвижимость на полмиллиарда рублей. К примеру, студентка владеет 252,7 метровой квартирой в ЖК «Новый Арбат, 27». Ее рыночная стоимость составляет более 200 млн рублей.

На отца Малининой записана квартира в премиум ЖК «Русский дом». Кроме этого, на них оформлены еще минимум шесть квартир, в том числе в Пушкине. СМИ не исключают, что за Александрой Александровной Бегловой градоначальник может скрывать свое заграничное имущество.

По информации некоторых источников, девушка длительное время проживала во Франции в большом особняке. Помимо этого, один из братьев Беглова вместе с супругой уже длительное время проживает в Евросоюзе.

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