Для США Зеленский – президент «зашкваренной» Украины
Украина не может отказаться участвовать в скандале вокруг обвинения Джозефа Байдена в коррупции, поскольку при предыдущем правительстве она уже доказала, что может активно вмешиваться в американские выборы.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Откуда взялась вот эта растяжка «или-или»? Почему заставляют выбирать? Почему Зеленский не может сказать «дорогие друзья, мы же и с умными, и с красивыми… ценности, трали-вали, верховенство права» и прочее?
Потому что Украина уже сделала этот выбор один раз. Мы помним заявление Чалого, когда Украина поддержала одного из кандидатов.
И теперь уже создан прецедент – Украина не руководствуется нормами демократии, верховенства права, невмешательства во внутренние дела и т.д.
Естественно, что от нее требуют и дальше продолжать в том же духе. Она уже зашкварилась.
Зеленский должен сказать большое спасибо всем тем дипломатам школы Климкина, а особенно – Валерию Чалому, который и сделал возможным такое отношение к Украине», – резюмировал Белашко.
Спасибо!
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