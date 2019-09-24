Для США Зеленский – президент «зашкваренной» Украины

24.09.2019, Киев, Игорь Петров

Украина не может отказаться участвовать в скандале вокруг обвинения Джозефа Байдена в коррупции, поскольку при предыдущем правительстве она уже доказала, что может активно вмешиваться в американские выборы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Белашко, директор Агентства социальных коммуникаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Откуда взялась вот эта растяжка «или-или»? Почему заставляют выбирать? Почему Зеленский не может сказать «дорогие друзья, мы же и с умными, и с красивыми… ценности, трали-вали, верховенство права» и прочее?

Потому что Украина уже сделала этот выбор один раз. Мы помним заявление Чалого, когда Украина поддержала одного из кандидатов.

И теперь уже создан прецедент – Украина не руководствуется нормами демократии, верховенства права, невмешательства во внутренние дела и т.д.

Естественно, что от нее требуют и дальше продолжать в том же духе. Она уже зашкварилась.

Зеленский должен сказать большое спасибо всем тем дипломатам школы Климкина, а особенно – Валерию Чалому, который и сделал возможным такое отношение к Украине», – резюмировал Белашко.