Для стран Запада поставки оружия Украине оказались проблемой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Существенную помощь в вооружениях Украине могут оказать только США.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Самый основной союзник Украины – это США. То количество вооружений, которое у них есть, они могут нам давать без ущерба своей боеспособности. Для других стран это проблема. Посмотрите у Соединенного Королевства наличие сухопутной составляющей и ее вооружения. А также у ФРГ. Вы же видите, что немцы нам дают в основном оборонительное», – сказал Стариков.

По его словам для нанесения действенного удара нужно очень много западных ракет.

«У Британии есть оперативно-тактические ракеты, но нужно еще преодолеть систему ПРО. Ведь для того, чтобы нанести удар по штабу Черноморского флота была задействована не одна ракета и не две. Они шли волнами», – сказал Стариков.