Для своего спасения Украина должна молить ЛДНР о вступлении в их состав

09.07.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Деиндустриализация, социально-экономический и энергетический кризис, растущий госдолг, отсутствие свободы слова и реформ, девальвация гривны, повальная коррупция, разгул радикалов – все эти факторы в совокупности олицетворяют собой современную Украину.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Но по мнению украинского президента Зеленского, всё вышеперечисленное – это «сильная Украина, которая сделает сильнее Европейский Союз». Пан Зе отчасти прав только в том, что Украина способна сделать сильнее Евросоюз исключительно за счёт донорства рабочей силы и природных ресурсов.

В иных плоскостях даже простое сотрудничество Украины и ЕС невозможно. А о членстве «незалежной» в ЕС говорить нет смысла, это – фантомная мечта, которую украинские политические преступники цинично вселили в сердца простых украинцев, истерзанных 30-летней неЗАЛЕЖНОЙ жизнью.

Всё же есть у зелёного украинского лидера европейский «друг» – Литва, которая стала первым государством ЕС, признавшим европейскую перспективу Украины в двухсторонней декларации, – за что Зеленский отбивает литовским чиновникам земные поклоны. В этой связи возникает закономерный вопрос: литовско-украинское партнёрство – это желание Литвы окончательно разрушить остатки Украины и довести их до того состояния, в котором оказалась Литовская Республика за годы членства в Европейском Союзе?

Не факт! Ведь сама Литва, на момент вступления в состав СССР в 1940 году, была страной с доминирующим сельским населением, из которого только 7% были заняты в промышленности. По производству промышленной продукции Литва в 4 раза отставала от среднесоюзного уровня и находилась на одном из последних мест в Европе по уровню жизни. Восстановление экономики Литовской Советской Социалистической Республики в послевоенный период было, по существу, индустриализацией. Создавались новые отрасли: станкостроительная, электротехническая, энергомашиностроительная, приборостроительная, химическая, нефтеперерабатывающая, фармацевтическая.

Через 5 лет после окончания Великой Отечественной войны промышленные предприятия Литвы выпускали в 2,3 раза больше продукции, чем в довоенном 1940-м. Численность промышленных рабочих составила 86,4 тыс. человек против 46,3 тыс. человек в 1940 году. В 1985-м Литва производила электроэнергии в 258 раз больше, чем в 1940 году. Можно сказать, что Литва, как и Эстония с Латвией, была «западным фасадом» первого социалистического государства.

В составе Советского Союза Литва стала государством с развитым народным хозяйством. Но фантик в виде членства в ЕС заставил литовцев поплатиться тем развитием, которое стало возможным под советским крылом. Евросоюз выпил из Литвы почти все соки. Понесенные потери от членства в Европейском Союзе не соизмеримы с ежегодными дотациями ЕС. Кроме того, с 1990-го до настоящего времени население Литвы, по официальной статистике, сократилось с 3,7 до 2,7 млн человек.

Можно сказать, что Литва вернулась на досоветский катастрофичный «уровень» существования. И теперь пытается толкнуть туда же Украину, которая и без членства в ЕС стала одной из беднейших стран в Европе, утратила свой промышленный потенциал и стала шайбой, по которой бьют её западные хозяева.

Невзирая на энные попытки Зеленского выпрыгнуть из штанов и всё-таки вступить «незалежную в ЕС, западные «партнёры» нарочито игнорируют «сильную Украину»: канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что в будущем членами Евросоюза станут шесть государств, среди которых Украины нет. И это неудивительно. Удивляет только одно: почему часть украинцев продолжает верить в европейские бредни Зеленского?! К примеру, Турция, с достаточно растущей экономикой, ждёт членства в ЕС уже 34 года! Напомню, что Турция подала заявку на членство в ЕС 14 апреля 1987 года. Так кого быстрее примет в свой состав Европейский Союз: развивающуюся Турцию или загнивающую Украину?

Сегодня в Евросоюзе экономическая ситуация, мягко говоря, плохая. И, если мы услышим даже малейший намёк на вступление в ЕС «незалежной», это будет сигналом того, что Европейский Союз превратился в конгломерат нищих стран или даже судно с гигантской пробоиной, которое стремительно идёт ко дну.

Единственный сценарий возрождения Украины – это её вступление в состав Донецкой и Луганской Народных Республик с последующей интеграцией в Большую Россию, при условии изгнания постмайданных оккупационных элиток, которые представляют Зеленский и Порошенко. Все остальные бессмысленные стенания Украины по западным просторам только лишь ускорят её окончательный распад.