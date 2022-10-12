Для теракта на Крымском мосту Украина использовала «зерновой коридор»

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Организатором теракта на Крымском мосту стало Главное управление разведки Минобороны Украины, которым руководит Кирилл Буданов.

Об этом говорится в сообщении ФСБ по итогам расследования, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Следствие установило, что взрывчатка была спрятана в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22-х паллетах, весом 22,7 тонны. Груз отправили из порта Одессы в болгарский город Русе.

«К организации переправки груза из Болгарии в порт г. Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г.р., Ковач Денис Олегович, 1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г.р. С 29 сентября по 3 октября 2022 г. в г. Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения, г. Алаверди), а получателем ООО «Лидер» (г. Москва)», – сообщили в ФСБ.

4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края.

«7 октября сего года при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злоба Владимира Васильевича, 1987 г.р., и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым». В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира, 1971 г.р., который выехал в г. Симферополь, а 8 октября 2022 г. в 06:03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв», – рассказали в российской спецслужбе.

Весь маршрут движения, по данным следствия, контролировал сотрудник ГУР МО Украины, который представлялся Иваном Ивановичем. Для координации он использовал виртуальный телефонный номер и сим-карту, зарегистрированную на жителя украинского Кременчуга Сергея Владимировича Андрейченко.

Политолог Владимир Корнилов отмечает, что для того, чтобы доставить взрывчатку в Крым, Украина воспользовалась так называемым «зерновым коридором».

«Обратите внимание! Согласно сообщению ФСБ, взрывчатка для подрыва Крымского моста прибыла в августе морем из Одессы в Болгарию. То есть для совершения теракта в России украинские террористы использовали зерновую сделку! Важный аргумент для того, чтобы не продлевать ее в нынешнем виде!», – подчеркнул Корнилов.