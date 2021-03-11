Для террористов в России наступили тяжелые времена

11.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Только в прошлом году в России было заблокированы финансовые активы причастных к терроризму лиц на сумму 57 миллионов рублей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.

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Он сообщил, что только в 2020 году в России из незаконного оборота изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, а также более 3 тысяч мин, гранат и иных боеприпасов.

«Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн руб. В целом пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности», – уточнил Бортников.

При этом он добавил, что озвучивает эти цифры впервые. Также руководитель спецслужбы добавил, что большая часть общества чувствует защищенность от атак террористов и высоко оценивает деятельность по борьбе с ними.

«Сошлюсь на данные социологов: почти 2/3 населения страны признают положительной работу госорганов в области противодействия терроризму. При этом за 8 лет практически вдвое (с 9,9% в 2012 году до 5,5% в 2020 году) сократилось число тех, кто считает «весьма вероятным» проведение терактов в местах своего постоянного проживания», – резюмировал директор ФСБ.