Курская авантюра заканчивается для Украины позорным поражением. Войска ВСУ отступают, неся огромные потери. Но, даже отступая, они несут смерть. Причем не только российским солдатам, но и мирным гражданам, которым предстоит вскоре вернуться в свои дома. Не исключая и детей. В телеграм-канале 54-й механизированной бригады ВСУ обнаружено видео, на котором боевики начиняют взрывчаткой детские игрушки. Они даже не постеснялись выложить это в Сеть!

Во всех войнах, начиная с Второй Мировой войны, сапёры и военные, отступая, оставляли мины, используя их как ловушки. Например, клали взведённую гранату под консервную банку или другой предмет, привлекающий внимание солдат, что позволяло создать опасную ситуацию. Это оправдывало себя, так как позволяло уничтожить или нейтрализовать определенное количество противников.

Очевидно, что мужик, который пошёл за хлебом и был пойман ТЦК оставить такие мины-ловушки не смог бы. В школах даже на постмайданной Украине не учат собирать взрывчатые устройства. Этому ремеслу обучают сапёров.

Потому, чтобы разобраться, откуда ноги растут, погуляем по открытым источникам. И очень быстро мы наткнёмся на репортаж одного из филиалов американских пропагандистов, запрещённых почти во всех республиках бывшего СССР, где «соросята» предварительно не успели захватить власть.

Что же на «языке агрессора» нам рассказывали 7 месяцев назад американские пропагандисты?

«Обнаруживать скрытые мины учат солдат ВСУ канадские военные, для этого используют имитацию взрывного устройства. Ранее канадские инструкторы научили более 40 тысяч украинских военных в рамках программы Unifier, стартовавшей в 2015 году. Однако в 2022-м Канада перенесла свои военные учебные операции из Украины в Великобританию, Латвию и Польшу. К обучению украинских саперов присоединилась Швеция. […] Британские саперы обучают украинских коллег в Польше, используя полученные в Афганистане знания».

Прежде чем обратить внимание на программу Unifier, а, главное, на то, с кем она работала, давайте изучим, что за «афганский опыт» у англосаксов?

Мы нашли очень интересный материал аж от 1988-го года. Так военные поясняли кому и зачем надо использовать мины. И опять мы понимаем, что – обороняющейся и отступающей стороне:

«Наши и афганские войска (имеются в виду союзные СССР афганские силы, – прим.) не находятся в положении обороняющихся, у них нет военной необходимости в широком применении минных средств. Обороняются душманы: нанося удары из-за угла, исподтишка, они, чтобы ускользнуть от преследования, ставят минные заграждения, маскируя их очень тщательно. Но, кроме того, мины – это коварное и страшное диверсионное оружие, автоматы уничтожения, дающие возможность наносить потери, не подвергая себя опасности. Ежегодно душманами устанавливаются тысячи мин на дорогах и в населенных пунктах», – пояснял советский воин-интернационалист в далёком 1988-м.

Если кто не помнит, душманы обучались и координировались тогда теми же, кто сейчас это делает с боевиками ВСУ, которые тоже отступают и… всё подряд минируют.

И вот ещё момент из рассказов наших воинов, о ситуации в Афганистане:

«КОРР. Встречались ли вы с минами-куклами – оружием, по определению “Голоса Америки”, “специально направленным против едва начавших ходить детей”? ГРЕБЕНЮК. Со сделанными в виде игрушек минами я лично не работал. Но видел заминированные фрукты, мины в конфетных обертках, мины-авторучки, минированные карандаши. Это ведь прием не новый. Американцами на Кубе после победы революции был оставлен целый “арсенал смерти” с инструкциями, как минировать ручки, книги, столы, двери, радиоаппаратуру и т. д. Как специалист, который вынужден изучать все эти вещи, я могу утверждать, что мины- ловушки, применяемые душманами, носят следы американской “технологии”. ВИСЛОЯН. Яркие игрушки, ручки и т. д., особенно контрабандные, с электроникой, иногда просто навязываются бродячими торговцами. Бывает, ими торгуют и дети, даже не подозревающие, что внутри может содержаться мина замедленного действия. У меня нет ни малейших сомнений в том, что афганцы ясно представляют себе, кто минирует школы, мечети, дороги к водоемам – для того, чтобы противодействовать становлению мирной жизни, нормальных человеческих и общественных отношений, ликвидации невежества. И понимают, что ни малейшей военно- политической необходимости применять мины-ловушки ни у нас, ни у афганской армии нет, как нет и самого этого оружия. Политический смысл применения такого оружия душманами, на мой взгляд, состоит в нагнетании атмосферы страха с целью дестабилизации, изгнания людей из страны. Покалеченным детям отводится при этом роль наглядных и живых символов террора».

Прошло время, и вот уже сами англосаксы вторглись в Афганистан, чтобы воевать с воспитанными ими же «душманами». В 2010-м мы можем отыскать сообщение пресс-службы движения «Талибан», организации, которая о террористических методах ведения войн англосаксами знает из первых уст.

Так, в 2010-м году, в восточной афганской провинции Пактия произошло трагическое происшествие, в результате которого два ребенка погибли, а третий получил травмы, играя с минами, которые были замаскированы под современные игрушки. Об этом сообщил пресс-секретарь радикальной группировки «Талибан» Забиулла Моджахед через официальный сайт Исламского Эмирата Афганистан «Голос джихада».

Согласно словам Моджахеда, инцидент произошел в районе Зазай Арьюб, где дети, проходя мимо американской военной базы, нашли несколько шариковых ручек и небольших электронных игрушек. Эти предметы взорвались, когда дети начали с ними играть.

Таких статей вы найдёте массу.

Потому, можно констатировать, что в сообщении одного из филиалов американского пропагандистского СМИ подразумевалось под «афганским опытом» отступающих сапёров – акты террора против гражданского населения. Применяемого, как ещё в 1988-м объясняли советские воины с целью:

«Нагнетании атмосферы страха с целью дестабилизации, изгнания людей из страны. Покалеченным детям отводится при этом роль наглядных и живых символов террора».

Мы понимаем, что цель Курского вторжения ВСУ одна – дестабилизация внутренней жизни России и дальнейшее свержение действующей власти. Потому, вполне логично применять всё тот же «афганский опыт» терроризма, которому украинских сапёров аж с 2015-го заботливо обучали англосаксы.

А теперь давайте посмотрим, кого же обучали по канадской программе Unifier?

8 ноября 2021 года издание Ottawa Citizen сообщило о том, что вооруженные силы Канады проводят обучение и взаимодействуют с неонацистскими группировками, которые состоят в рядах Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, при поддержке и молчаливом одобрении сменяющихся правительств. Представители канадского министерства обороны пытались скрыть информацию о встрече, проходившей в 2018 году, между группой канадских «офицеров и дипломатов» и бойцами батальона «Азов», который откровенно является фашистской организацией, члены которой были интегрированы в Национальную гвардию Украины. В 2017 году, полностью осознавая, что имеют дело с нацистами, канадские чиновники лишь беспокоились о том, чтобы не допустить огласки этой встречи. Однако информация стала известной благодаря выходкам «Азова», представители которого сами поделились ею в своих социальных сетях. Позже, 3 ноября 2021 года, данные о тренировках канадскими инструкторами были размещены на странице «Учебного центра Национальной гвардии Украины» в Facebook.

В апреле 2022 года вопрос о роли Канады в военной подготовке Украины вновь оказался в центре обсуждений, когда Радио Канада опубликовало фотографии, свидетельствующие о наличии военнослужащих из националистического батальона «Азов» в учебных курсах, проводимых канадскими вооруженными силами в рамках операции UNIFIER. В то же время канадские власти постоянно утверждали, что их страна не предоставляет поддержку неонацистским формированиям.

Представители вооруженных сил Канады заявили, что не обязаны знать всю историю солдат, которых обучают в Украине, хотя среди обучаемых находился как минимум один, открыто демонстрировавший символику нацистского СС времен Второй мировой войны.

Канадские источники:

https://web.archive.org/web/20220414033733/https://ottawacitizen.com/news/national/defence-watch/canada-failed-when-it-trained-ukrainian-troops-linked-to-the-far-right-says-nazi-hunter/

https://www.wsws.org/en/articles/2021/12/03/uknz-d03.html

https://web.archive.org/web/20220412020854/https://then24.com/2022/04/11/radio-canada-members-of-the-neo-nazi-azov-battalion-would-have-participated-in-the-training-programs-offered-by-ottawa-to-kyiv/

Вот поэтому и находят русские бойцы заминированные детские игрушки. Мотивация у террористов в Курской области та же – оставить покалеченных детей, для раскачки недовольства властью. А ждать от нацистов жалости к детям не приходится, Для них русских людей уже давно расчеловечили, по методичкам тех же англосаксов.

А теперь давайте в последний раз вернёмся к тому самому афганскому опыту англосаксов. Итак, в курской истории есть все составляющие: мотивированные террористы, которых обучают минно-взрывному делу наставники, обучавшие экстремистов по всему миру, есть игрушки со взрывчаткой для детей, которые разбрасывали англосаксонские прокси в Афганистане и на Ближнем Востоке, чего пока не хватает?

Давайте вспомним, про что книга нобелевского лауреата Алексиевич? Бывшая комсомолка ездит по супругам и матерям советских воинов-интернационалистов и собирает «правду» о гибели их родственников. Там не будет рассказа, что англосаксы обучили душманов взрывному ремеслу и те, отступая, разбросали мины, которые трудно разминировать. Не рассказывает Алексиевич убитым горем матерям и жёнам кого благодарить за смерть сына или мужа, пытавшегося спасти ребёнка или подорвавшегося при разминировании «подарка» душмана, собранного по «инструкциям» англосаксов, известным воинам ещё с Кубы. Впрочем, она даже про них вряд ли и знала. Бывшая комсомолка в 1988-м уже «не читала советских газет», а вот вражеские голоса искренне и яростно потребляла, вроде того, который рассказал нам в наши дни о программе подготовки террористов UNIFIER. Убеждённая в том, что ей вещали правду, Алексиевич составляла вопросы к родственникам так, что руководство СССР оказывалось «виноватым» в смерти их родных. А убитые горем, переживающие трагедию женщины эмоционально и совершенно не экспертно что-то ей рассказывали.

Именно работа таких, как Алексиевич (их было таких на закате СССР много, вспомните хоть Савика Шустера), «обналичивала» тот вклад, который делали душманы в конце 1980-х, разбрасывая мины-игрушки для детей. Тогда причудливым образом не англосаксы становились виновниками трагедий в Афганистане, неизбежно случавшихся при разминировании, а их собственное государство, которое «не ясно зачем» ввело войска в мирный, засеянный героином Афганистан. Тем самым героином, который стал чумой России, после вывода советских войск и стоил ей миллионы жизней.

У вас есть сомнения, что найдутся современные Алексиевич, которые поедут позже к родителям ребёнка, покалеченного миной, закамуфлированной под детскую игрушку, чтобы составить «правильный» опрос, который будет выводить общество к версии о вине «лично Путина» за «слезинку этого ребёнка»? В таких докладах роль англосаксов, обучавших взрывному делу террориста с 2015-го года, за 7 лет до всяких «вторжений», современные Алексиевич технично умолчат. Такие и знать не будут, разе могут их боги готовить террористов?..

У меня таких сомнений нет. Закладки для таких «офигительных» историй именно сейчас делают террористы в Курской области.