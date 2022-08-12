Для украинцев «перемогой» станет возможность покинуть страну целыми семьями – экс-вице-премьер

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Новости Украины

После окончания войны многие украинцы, ставшие беженцами, начнут воссоединять свои семьи, причём, не на территории Украины, которая попросту ничего не сможет предложить своим гражданам.

Об этом, выступая на «Форуме лидеров общественного мнения», заявил экс-вице-премьер Украины Павел Розенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же понимаем, когда мы говорим об экономическом будущем нашей страны, вот тут была упрощенная модель. Когда-то до войны у нас там работали – сюда перечисляли деньги, сегодня модель… здесь работают – туда перечисляют деньги, потому что туда переехали семьи, женщины с детьми, условно говоря. Но мы же – понимаем, что после победы такая модель не сохранится. Мы же понимаем, что будет процесс объединения семей. Я не уверен в том, что процесс объединения семей будет происходить на территории нашей страны», – отметил Розенко.

Он убеждён, что после войны ни одно предприятие не сможет предложить те же условия труда для людей, которые вдруг захотят вернуться или просто остаться работать на территории Украины.

«Скажите, пожалуйста, после окончания войны – какое у нас сегодня предприятие готово предоставить такие же условия труда для работника, который, вот, вдруг захочет, я уже не говорю вернуться на Украину, а тут захочет работать? Мы отлично понимаем, что этот экономический рост и та занятость, которая сегодня есть, она обусловлена в большинстве случаев тем, что пока что для мужского активного населения просто физически нет возможности выехать. Поэтому нам нужно отвечать на эти вопросы сегодня», – добавил экс-вице-премьер.