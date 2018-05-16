16.05.2018, Киев, Игорь Петров

1 561 просмотров

Для украинских наци вместо “Интера” нашли сакральную жертву

Задержание в Киеве главного редактора информационного агентства “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского может обернуться демонстрацией очередного идиотизма украинских властей.

Об этом “ПолитНавигатору” заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его мнению в истории вокруг РИА Новости Украина пытаются показать, что борьба за информационное пространство якобы триумфально заканчивается победой СБУ, оказать давление на журналистов, а также создать некий обменный фонд, в частности обменять на задержанного в Москве украиснкого шпиона Сущенко.

“Возможно, это еще и попытка как-то микшировать скандал с телеканалом «Интер» – все у кого есть голова на плечах поняли, что имел место договорняк между Порошенко и Левочкиным или – в более широком контексте, условно говоря – между БПП и Оппоблоком. Договорняк этот касается президентских выборов. Цель его – разыграть некую конъюнктурную игру таким образом, чтобы кандидаты от этих сил составили достойную конкуренцию друг другу и Тимошенко”, – не исключает эксперт.

Он обратил внимание, что после концерта на “Интере” 9 мая часть общества начала требовать от власти расправиться с “агентами российского информационного влияния” и закрыть телеканал.

“Но «Интер» никто не будет закрывать. Гиперактивной части украинского общества в качестве сакральной жертвы предложили главреда РИА Новости, чтобы он таким образом «искупил» грехи «Интера». Вопрос: что с ним будут теперь делать? Просто выдворить из страны нельзя, поскольку он – гражданин Украины. Осудить за госизмену – тоже выйдет как-то по идиотски. Лишить его украинского гражданства? Но он приобрел его по факту рождения”, – отметил Белашко.

“Для власти сейчас Вышинский – чемодан без ручки, каким был в свое время Коцаба или Елена Глищинская, которую держали беременной в подвале. Думаю, следует ожидать серьезного давления, причем даже не со стороны России, а со стороны Европы.

Поэтому я думаю, что Кирилла Вышинского арестовали, чтобы обменять на кого-то другого. Это единственная здравая версия. Единственный украинский журналист примерно равного статуса – Сущенко. Если это так, то в течение ближайшего месяца выпустят и того и другого. Если этого не произойдет, то вся эта история станет очередным проявлением идиотизма властей”, – резюмировал политолог.