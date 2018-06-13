13.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Для украинских военных строят 182 новые казармы

Министерство обороны Украины начало тендерные процедуры закупок для строительства 182 казарм улучшенной планировки для военнослужащих-контрактников, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на аместителя начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины Александра Чергинца.

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“На сегодня уже начаты процедуры закупок по 182 из 184 казарм улучшенной планировки (99 процентов). Еще по 2-х зданиях в военном городке № 71 (г. Луцьк) завершаются проектные работы, и, после прохождения государственной экспертизы, они также будут выставлены на торги. Ориентировочный срок – до 20 июня текущего года”, – сказал Чергинец.

По его словам, всего произошло 177 аукционов (раскрытие предложений), а количество участников, принявших участие в отборах, составило 865 (среднее количество участников 5, всего – 14, в г. Белая Церковь).

По словам представителя ведомства, средняя ожидаемая стоимость одной казармы, согласно экспертным отчетов составляет 17,3 млн грн. Эта сумма (средняя стоимость) по заключенным договорам составляет 15,3 млн грн. Экономия с помощью “ProZorro” достигается почти 2 млн грн. Общая фактическая экономия по результатам торгов 129 объектов составила 272,2 млн грн.

Ранее Петр Порошенко поставил министерству задачу ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса полигона “Широкий лан” осенью этого года.