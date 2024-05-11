Для украинской энергетики хороших новостей нет даже у самых больших оптимистов

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Даже импорт не решит проблемы с дефицитом электроэнергии на Украине

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Отключения в мае, когда световой день длится 15 часов и за окном плюс 15, свидетельствуют о действительно чрезвычайно сложной ситуации. Сейчас, чтобы сбалансировать систему и покрыть дефицит, используются все возможные меры: задействованы все оставшиеся мощности генерации, привлечены импорт электроэнергии из других стран и аварийная помощь (то есть срочная поставка э/э из энергосистемы соседних стран). Но все же не тянем», – говорится в материале.

Отмечается, что «существующий, а не теоретический, инструментарий борьбы с дефицитом на самом деле очень ограничен — или импорт, или «аварийка».

При этом в статье призывают помнить, что импорт хотя и дешевле аварийной помощи, но не бесплатный.

«А еще [следует помнить] о необходимости в защите подстанций, обеспечивающих этот импорт, что возвращает нас к проблемам как достаточности систем ПВО, так и к медлительности строительства защитных сооружений. К тому же какое-либо увеличение импорта не решает основную проблему баланса — передачу мощностей на юг и восток страны, в регионы, в наибольшей степени страдающие от дефицита в энергосистеме. Для них, к сожалению, хороших новостей нет даже у самых больших оптимистов энергосектора», – резюмирует «ЗН».