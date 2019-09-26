Для украинской ГТС наступают тяжелые времена

26.09.2019, Киев, Игорь Петров

Работа украинской газотранспортной системы напрямую зависит от того, будет ли заключен с РФ договор о транзите природного газа.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ГТС Украины так построена, что если не будет достаточного давления в транзитных газопроводах, через которые идет газ в Европу, то вся она будет неэффективной. Она работать не сможет. Потому что все газопроводы малого и среднего давления все запитаны внутри ветки этой самой украинской ГТС. 20 миллиардов кубометров газа, о которых говорят, это хорошо, но недостаточно, потому что если будут резкие понижения температуры, морозы, то будут сложности.

Отбор газа из хранилищ имеет определенные ограничения. Не более 4 миллионов кубов можно поднять в течение суток. А для всей газотранспортной системы давление должно быть намного больше. Тот объем газа, который мы получаем от собственной добычи, недостаточен для обеспечения такого высокого давления. ГТС может не справиться со всеми этими задачами, и выйдет из строя. Вот то, что мы рискуем получить, если не будет договора с Россией о транзите газа», – сказал Пешко.