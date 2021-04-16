Для украинской ГТС наступило время печальных рекордов

16.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Падение объемов транзита российского газа через территорию Украины продолжается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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«Компания «Оператор ГТС Украины» отчиталась о транзите российского газа в первом квартале 2021 года. Установлен очередной антирекорд. Но только для Украины. В целом «Газпром» нарастил экспортные поставки на 30,7%. За период с января по март «Газпром» направил через Украину 10,4 млрд куб. м. Таким образом был побит антирекорд прошлого года, когда за первый квартал по тому же маршруту было прокачано всего 11,1 млрд куб. м.», – сообщает Фролов.

Он добавляет, что после того, как партнеры России в конце прошлого года запустили балканское продолжение «Турецкого потока», дополнительное падение прокачки на юг через Украину было неминуемым, причем недавно и Румыния стала получать российское голубое топливо через Турцию.

Он добавляет, что после запуска «Северного потока – 2» надобность в украинском направлении еще более снизится.

«Но в то же время его могут использовать в качестве альтернативы прокачке через Польшу. Если условия будут выгодными. Также украинское направление может оказаться востребованным после 2024 года хотя бы на текущем уровне, если спрос на газ в Евросоюзе сохранится, а собственное производство продолжит падать. Но даже в этом случае можно сказать однозначно: для ГТС Украины наступила пора антирекордов», – резюмирует Фролов.

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