Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо – очень выгодно для руководства ЕС и Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дело в том, что в ЕС среди евробюрократии начинает складываться позиция, общепринятый взгляд на украинско-российский конфликт. Есть люди, которые хотят это закончить как можно быстрее – и вообще перестать ссориться с Россией. Фицо, кстати, один из сторонников этого был. Во время начала СВО он сказал что-то вроде: «А что Путину было делать еще с нацистской Украиной?», – сказал Стешин.

«У него есть друг, Орбан. Венгрия, на минутку, не последняя страна в Восточной части Евросоюза. Он тоже, мы знаем, каких взглядов придерживается. Там еще может кто-то пристыковаться.

В общем, каких-то иных способов у Евросоюза, как мы знаем, надавить, изменить политику той же Словакии или Венгрии, нет. Очень удобно и украинцам, и Евросоюзу в политическое убийство. Вот, как ни странно», – подчеркнул военкор.