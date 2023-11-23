Для Украины наступают критические времена на фронте

Россия начнет большое наступление, а поддержка Украины со стороны Запада будет уменьшаться.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, кроме того, ситуацию усугубляет общественная усталость.

«Следующий год для власти будет критическим абсолютно. Во-первых, Россия начнет малое и большое наступление. Малое до президентских выборов и большое после президентских выборов в России. Во-вторых, западная поддержка будет, в лучшем случае, несистемной, вероятнее всего, меньшей», – сказал эксперт.

«В-третьих, нас все больше догоняет общественная усталость, разочарование – социология нам это показывает, экономический кризис. Это будет идеальный шторм политический для нашего государства, нашей системы, которая находится в состоянии войны, очень серьезного не только военного, но и политического, информационного воздействия со стороны противника.

А противник у нас глобальный – это блок государств, евразийская ось. Нам будет очень-очень сложно», – заявил Бортник.