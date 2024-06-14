Для Украины наступают самые сложные полтора месяца: не хватает солдат и оружия – эксперт

Для Украины сегодня наступает самое сложное время, потому что западная помощь еще не поступает в полном объеме, а мобилизованные не готовы к отправке на фронт. Поэтому ВСУ вынуждены пятиться назад под натиском российских войск.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это время – самое сложное для нас. Не бывает так, что сегодня приняли решение, что «давайте давать помощь Украине», а завтра эта помощь уже в полной мере, а послезавтра мы уже перешли в контрнаступление. Так не бывает. Если вы послушаете мои выступления, я всегда подчеркивал критическую важность решения вопроса с насыщением боевых порядков украинских сил обороны личным составом. Даже если мы сегодня возьмем человека в армию, это не значит, что он завтра прыгнет в окоп и будет защищать страну», – рассуждал эксперт.

«Нужно два-три месяца. А по сообщениям открытых источников, только в мае начались активные меры по насыщению боевых порядков войсками – солдатами, офицерами. Но эти меры только начались. Вот и получаем май плюс 60 дней – это конец июля, а сейчас только середина июня. То есть, мы сейчас пожинаем плоды того, что мы наблюдали с конца осени и зиму. Тут тяжелый момент – войска еще не получили в необходимом количестве ни людей, ни вооружения, ни боеприпасы», – заявил Грабский.