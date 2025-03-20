Для Украины наступил час расплаты за свою несамостоятельность

Украина давно стала мячом на поле для других игроков и на самом деле превратилась в меню на столе переговоров.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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