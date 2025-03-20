Для Украины наступил час расплаты за свою несамостоятельность

Анатолий Лапин.  
20.03.2025 13:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина давно стала мячом на поле для других игроков и на самом деле превратилась в меню на столе переговоров.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина давно стала мячом на поле для других игроков и на самом деле превратилась...

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«Зеленский на протяжении длительного времени, практически три года, постоянно говорил: «Ничего об Украине за спиной Украины, ничего об Украине без Украины». Но так уж получилось, что вчерашние переговоры, а также переговоры в Джидде показывают, что большое количество вопросов будут решаться без участия Украины.

И когда один из американских экспертов пошутил относительно того, что Украина не будет за столом переговоров, но Украина будет в меню, это конечно же вызвало очень серьезную и очень болезненную реакцию со стороны Киева. Но давайте говорить откровенно: мы давно не являемся субъектом, давно не являемся стороной, которая является самостоятельной. Сама война, в которой принимает участие Украина, является фактически прокси-войной, в которой украинцы выступают как прокси-сила Запада. И это признает, например, тот же Трамп, об этом говорят на протяжении длительного времени, хотя, конечно же, украинское руководство этого никогда не признает.

Поэтому, учитывая то, что в мировом масштабе, в мировом турнире Украина играла роль мячика до этого, абсолютно уместно, что сейчас шутят относительно меню, в котором присутствует Украина. К сожалению, это плата за нашу несубъектность», – заявил Бондаренко.

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