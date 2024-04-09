Для Украины нет хороших сценариев. Все исчерпаны – Царев

У Украины больше нет хороших сценариев: помощи Запада даже в лучшем случае – больше, чем было до того, не будет. А выиграть у России военным путем невозможно.

Об этом на канале обозревателя Павла Иванова заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помощи Запада больше, чем было, не будет. Значит, ситуация уже лучше не будет – будет только хуже. У Украины нет хороших сценариев. Никто не может сказать, – вот, американцы, когда голосовали бюджет, они вбили вопрос как серебряный гвоздь в грудь вампира, – это вопрос, на который Байден никак не может ответить, для него он просто критический: «А какая цель, где конец операции на Украине, чем она закончится и где плюсы Соединенных Штатов от того, что сейчас происходит?», – отметил он.

«Нет красивого конца, они все знают, уже все десять раз друг другу сказали, как гуси, что выиграть Россию невозможно, ядерную державу невозможно. Даже лучше ее не доводить до того, чтобы она сильно расстроилась. Поэтому этот вариант отпадает, а других вариантов хороших нет. И чем дальше будет операция, тем будет хуже для Зеленского, и это все понимают», – заключил Царев.