Для Украины позитивный эффект от дешевой нефти перекроется негативным – эксперт

22.04.2020, Киев, Игорь Петров

Снижение цен на нефть окажет неоднозначное влияние на экономику Украины, но в основном оно будет негативным.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

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«Эффект от низких цен на нефть будет смешанным. С одной стороны, позитивный эффект будет заключаться в серьезном снижении цен энергоресурсов, которые импортирует Украина. Расходы на топливо, транспорт, отопление снизятся. Снижение общих расходов на импорт энергоресурсов повлияет на торговый баланс, поскольку это является важной статьей. Торговый дефицит сократится.

С другой стороны, – снижение цен на энергоресурсы сделает менее интересными все проекты в энергосектре. Это создает серьезный риск для общей политики снижения энергозависимости. То же самое касается «зеленой» энергетики. Она становится менее интересной, инвестиций туда будет меньше. Кроме того, усложняется получение и обслуживание кредитных ресурсов для новых проектов.

Кроме того, когда падают цены на энергоресурсы, падают цены на всех сырьевых рынках, и это очень актуально для экономики Украины, где половина ВВП формируется за счет экспорта, и 60% этого экспорта приходится на сырье. Сокращение экспорта негативно скажется на экономике.

Таким образом, возможный позитивный эффект по импорту будет перекрыт негативным эффектом по экспорту», – резюмировал Олег Устенко.