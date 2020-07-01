Для Украины проведение местных выборов ещё опаснее, чем их отмена – политологи

01.07.2020, Киев, Игорь Петров

Политика децентрализации привела к административному хаосу в регионах Украины, поэтому местные выборы, скорее всего, не состоятся.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил юрист Ростислав Кравец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, к чему привела децентрализация власти. Я более чем уверен, что местные выборы не состоятся. Потому что – то, в каком состоянии на сегодняшний день находится вопрос объединения общин, объединения районов, оспаривания этого всего.

Опять же, отсутствуют действия монобольшинства в создании своих региональных ячеек. У меня складывается впечатление, что никто не собирается проводить выборы», – сказал он.

Руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что выборы все же пройдут, но в результате их усилится хаос и начнется феодализация регионов.

«Я не согласен, что выборы могут не состоятся. Думаю, они, все-таки, состоятся. Но они могут привести к еще большему хаосу и к тому, что децентрализация у нас плавно перейдет в феодализацию.

Может получиться так, что мэры, которые сейчас активно лоббируют выгодные им изменения в части децентрализации, получат то, что хотят, но не получат при этом инструментов контроля и ответственности за свои действия.

Результат – то, что мы видели в третьей части «Слуги народа» – Королевство Троещина, временно арендованная территория, Баштанская республика и т.д. В этом – основной риск тех изменений, который «слуги народа» хотят провести в части децентрализации», – считает политолог.