Для Украины в НАТО закрыт даже «черный ход»

11.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В США дали чётко понять, что особого отношения к Украине не будет, а значит, без качественного воплощения реформ, ни о каком пути в НАТО не может быть и речи.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил киевский политолог-международник Владимир Воля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Примечательно, что после встречи Блинкена с парламентариями появилось сообщение Госдепа, в котором говорилось о неудовлетворительности темпами и качеством реформ, такая фраза не этими словами, другими словами. Дальше по брифингу совместному президента (Владимира Зеленского – ред.) и Блинкена можно было бы сказать и выделить то, что законы надо выполнять, судебные реформы, борьба с коррупцией – это самые главные направления», – сказал Воля.

«Я думаю, США чётко дали понять, что делайте реформы. Плюс комментарий Нуланд, который тоже сводится к тому, что для того, чтобы вступить в НАТО нужно делать реформы и достичь определенных критериев, то есть других каких-то вариантов, допускающих какие-то поблажки, чёрный ход или какие-то лазейки и т.д. – нет сокращенного пути», – констатировал политолог.