Для Украины закрывается последняя возможность «заскочить» в НАТО

Украина имеет меньше года для того, чтобы добиться приглашения в Североатлантический альянс.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В НАТО – это больше политическое решение, потому что мы там действительно, при выполнении определенного объема внутренних моментов или задач, мы можем это сделать за год. Даже все стандарты не выполнив. Не все страны НАТО выполнили все стандарты, какие-то нам не нужны. Мы можем получить политическое приглашение, а потом довести это уже до членства. И это должно быть ключевым направлением», – сказал дипломат.

«Поэтому, когда некоторые страны, а я знаю позицию министерств иностранных дел некоторых стран, говорят, что НАТО – это Россия не воспримет, Путин не воспримет, а в ЕС можно как-то вам зайти. Ну тогда у меня вопрос, если это механизм, который нас не защитит, то Швеция, Финляндия – члены ЕС не рвались бы так в НАТО сейчас. Они себе спокойно жили в ЕС много лет, все было нормально. Но они увидели угрозу и максимально быстрыми темпами присоединились к НАТО. Финляндия уже, а Швеция делает все, чтобы успеть до Вашингтонского саммита. Потому меня беспокоит, что у нас нет предметного разговора, как с Европейским союзом – все-таки, мы слышим, что-то правительство делает, слышим какие-то планы, законы, а по НАТО мы никоим образом это не слышим, абсолютно. Объяснить это тем, чтобы не раздражать Путина? Ну сколько можно не раздражать Путина. Я не знаю, чем объяснить, думаю, только одним – что никто не верит в то, что это возможно. А я вижу эту возможность на следующий год единственной на следующие десятилетия – потом ее не будет», – заявил Чалый.