«Для УПЦ путь один – лечь под раскольников. С несогласными разберётся СБУ» – правосек

Новости Украины

Объявленный разрыв отношений с Москвой со стороны УПЦ – недостаточный шаг, необходимо либо влиться в раскольничью «ПЦУ», либо переименоваться в филиал РПЦ, что, впрочем, в нынешней Украине невозможно.

Об этом в ходе онлайн-конференции в Киеве заявил националист «Правого сектора» Василий Лабайчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически Московский Патриархат остаётся последней организованной сетью влияния РФ на мозг украинцев. Если принять, точнее, не принять, он принятый, а разблокировать и ввести действие этот закон (внесённый в Верховную раду законопроект о запрете деятельности УПЦ МП, изъятии ее недвижимости и иного имуществ – ред.), то каждое религиозное сообщество – от какого-то большого кафедрального собора где-то в Киеве, до самого наименьшего сельского прихода МП, должно провести свои сборы и определиться, будет ли оно РПЦ на Украине, такое должно быть их официальное название, или они должны, например, изменить свой Устав и присоединиться к той структуре, которая сформирована в 2018 году путём объединения наших православных ветвей украинских церквей и получения соответствующего томоса признания на мировом уровне», – сказал правосек.

Он также озвучил своё видение полной зачистки УПЦ на подконтрольных Киеву территориях Украины.

«Я уверен, что только введение этого закона на 70-80% уменьшит их нынешнюю сеть. Они декларируют 12 тысяч общин по Украине, хотя понятно, что крымские епархии у них уже аннексировали официально, на оккупированной до 24 февраля территории также УПЦ МП сильного влияния не имеет, и понятно, что присоединение территорий путём аннексии РФ, то же самое будет происходить с епархиями УПЦ МП. То есть их сеть и так уменьшилась процентов на 40. Введение этого закона отрубает ещё 70% примерно, лучше бы посмотреть на это на практике, разблокировав этот закон. Что будет дальше с этой структурой? Конечно, там останутся как раз такие яркие представители именно агентурной сети, которые верят в Русский мир и ждут Путина, русскую армию и так далее. Это, конечно, уже будет работа СБУ и всех нас, украинцев, вместе взятых. Потому что, как я вижу, государство отложило этот вопрос на время после войны, после нашей победы», – добавил Лабайчук.