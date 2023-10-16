Для успешного штурма Авдеевки придётся сначала взять Марьинку – Сладков

Сергей Вредников .  
16.10.2023 19:59
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на все трудности штурма Авдеевки, российская армия вынуждена её брать, чтобы прекратить обстрелы мирных городов из ствольной артиллерии, и расчистить путь к дальнейшему наступлению.

Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на все трудности штурма Авдеевки, российская армия вынуждена её брать, чтобы прекратить обстрелы...

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«Почему, по вашему мнению, для наступления было выбрано авдеевское направление? Хотя, ни для кого не секрет, что там за девять лет создан самый сильный укрепрайон Украины. Зачем биться головой о стену? Почему мы не можем провести наступление в более доступном месте?», – поинтересовались у Сладкова.

«Я абсолютно с вами согласен. Но Авдеевка нам уже вот здесь вот (показал на горло – прим. ред.). Они стреляют по Киевскому, Куйбышевскому району. Из этой Авдеевки долетает до Макеевки, Ясиноватой, Горловки», – объяснил военкор.

Он подчеркнул, что не менее важны и чисто военные причины – без взятия этого пункта будет гораздо труднее продвигаться дальше.

«Потом, Авдеевка прикрывает Константиновку, а это основная база, которая содержится. За счёт Авдеевки держится Дзержинск, с которого ведётся огонь. У нас и Часов Яр – то место, куда мы пробивались из Бахмута, чтобы прекратить эти поставки. Здесь всё.

Авдеевку не можем взять, потому что не берём Марьинку. А Марьинку не можем взять, потому что не можем обойти с двух сторон и окружить. Потому что у нас нет достаточных средств контрбатарейной борьбы.

Наша пехота доходит до определённых рубежей, выбивает оттуда противника, закрепляется. В ответ артиллерия противника начинает стрелять по нам, мы должны знать, где находятся огневые средства и позиции противника. Но у нас нет достаточного разведывательного и артиллерийского арсенала, и не всегда мы можем в ответ разбить те средства, которые ведут огонь по нашей пехоте.

Контрбатарейная борьба нужна. Нужны средства против дронов-камикадзе. ВПК решает», – добавил Сладков.

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