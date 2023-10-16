Для успешного штурма Авдеевки придётся сначала взять Марьинку – Сладков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на все трудности штурма Авдеевки, российская армия вынуждена её брать, чтобы прекратить обстрелы мирных городов из ствольной артиллерии, и расчистить путь к дальнейшему наступлению.

Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Почему, по вашему мнению, для наступления было выбрано авдеевское направление? Хотя, ни для кого не секрет, что там за девять лет создан самый сильный укрепрайон Украины. Зачем биться головой о стену? Почему мы не можем провести наступление в более доступном месте?», – поинтересовались у Сладкова.

«Я абсолютно с вами согласен. Но Авдеевка нам уже вот здесь вот (показал на горло – прим. ред.). Они стреляют по Киевскому, Куйбышевскому району. Из этой Авдеевки долетает до Макеевки, Ясиноватой, Горловки», – объяснил военкор.

Он подчеркнул, что не менее важны и чисто военные причины – без взятия этого пункта будет гораздо труднее продвигаться дальше.

«Потом, Авдеевка прикрывает Константиновку, а это основная база, которая содержится. За счёт Авдеевки держится Дзержинск, с которого ведётся огонь. У нас и Часов Яр – то место, куда мы пробивались из Бахмута, чтобы прекратить эти поставки. Здесь всё. Авдеевку не можем взять, потому что не берём Марьинку. А Марьинку не можем взять, потому что не можем обойти с двух сторон и окружить. Потому что у нас нет достаточных средств контрбатарейной борьбы. Наша пехота доходит до определённых рубежей, выбивает оттуда противника, закрепляется. В ответ артиллерия противника начинает стрелять по нам, мы должны знать, где находятся огневые средства и позиции противника. Но у нас нет достаточного разведывательного и артиллерийского арсенала, и не всегда мы можем в ответ разбить те средства, которые ведут огонь по нашей пехоте. Контрбатарейная борьба нужна. Нужны средства против дронов-камикадзе. ВПК решает», – добавил Сладков.