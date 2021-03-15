Для водоснабжения ЮБК построят опреснительную установку

15.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Населенные пункты Южной берега Крыма не могут быть стабильно обеспечены питьевой водой без строительства опреснительной станции.

Об этом на заседании штаба по водообеспечению заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Аксенова, собственных источников на ЮБК недостаточно для устойчивого водообеспечения.

«Опреснители будут строиться. Гарантированное водоснабжение Ялты без опреснения невозможно. Пожалуйста, если у кого-то предложения есть, общественники комментируют – ну дайте предложения. Говорить о том, плохо или хорошо просто так – это рассуждения о космических кораблях, которые просторы вселенной бороздят. Поэтому, по конкретике – опреснение будет, у нас действительно воды не хватает, по остаткам ситуация понятна», – заявил Аксенов.

Накануне глава республики также сообщил, что работы по строительству опреснительной установке на ЮБК уже начались.

«По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование. Объем средств около 3 млрд рублей, источники финансирования есть, к работам уже приступили», – отметил Аксенов.