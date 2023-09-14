«Для войны с Россией и Китаем» – Конгресс США хочет отобрать у Маска все спутники

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Руководство США собирается отобрать у американского миллионера Илона Маска его спутниковую группировку, чтобы свободно использовать её для войны с Россией и Китаем.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Кирилл Бенедиктов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Конгрессе, особенно в Сенате, идут разговоры, что это непорядок, когда крупнейшая спутниковая группировка контролируется частным лицом, пусть даже миллиардером, а не правительством и не президентом. Всё идёт к тому, что у Маска хотят отобрать контроль за группировкой», – сказал политолог.

Бенедиктов подчеркнул, что на Украине американская армия распробовала «Старлинк» – и теперь собирается его использовать в возможном конфликте с Китаем.

«Было бы странно, если бы американские военные не захотели получить всю эту огромную мощь в собственное распоряжение. Тем более что на Украине всё это дело обкатывается, но перспективы понятны – если будут какие-то крупные конфликты в Юго-Восточной Азии, война за Тайвань, то тот, кто будет контролировать систему спутников «Старлинк», тот и будет определять правила игры на поле боя. В этом смысле отдавать всё в руки одному человеку, с точки зрения государства и армии, неправильно. Конечно, можно понять и Пентагон, и Белый Дом, но с другой стороны, вроде как Америка до недавнего времени придерживалась каких-то принципов, свободы предпринимательства, и все права на систему «Старлинк» находятся у Маска. Понятно, что Маску соглашаться с этим большого резона нет», – подытожил он.