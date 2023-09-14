«Для войны с Россией и Китаем» – Конгресс США хочет отобрать у Маска все спутники

Владимир Гладков .  
14.09.2023 19:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 370
 
Tехнологии, Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Космос, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Руководство США собирается отобрать у американского миллионера Илона Маска его спутниковую группировку, чтобы свободно использовать её для войны с Россией и Китаем.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Кирилл Бенедиктов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство США собирается отобрать у американского миллионера Илона Маска его спутниковую группировку, чтобы свободно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В Конгрессе, особенно в Сенате, идут разговоры, что это непорядок, когда крупнейшая спутниковая группировка контролируется частным лицом, пусть даже миллиардером, а не правительством и не президентом. Всё идёт к тому, что у Маска хотят отобрать контроль за группировкой», – сказал политолог.

Бенедиктов подчеркнул, что на Украине американская армия распробовала «Старлинк» – и теперь собирается его использовать в возможном конфликте с Китаем.

«Было бы странно, если бы американские военные не захотели получить всю эту огромную мощь в собственное распоряжение. Тем более что на Украине всё это дело обкатывается, но перспективы понятны – если будут какие-то крупные конфликты в Юго-Восточной Азии, война за Тайвань, то тот, кто будет контролировать систему спутников «Старлинк», тот и будет определять правила игры на поле боя.

В этом смысле отдавать всё в руки одному человеку, с точки зрения государства и армии, неправильно. Конечно, можно понять и Пентагон, и Белый Дом, но с другой стороны, вроде как Америка до недавнего времени придерживалась каких-то принципов, свободы предпринимательства, и все права на систему «Старлинк» находятся у Маска.

Понятно, что Маску соглашаться с этим большого резона нет», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть