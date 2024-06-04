Для всех простых иностранцев Путин живой Робин Гуд – Лебедев

Жители многих стран мира очень хорошо относятся к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом известный российский дизайнер и путешественник-любитель Артемий Лебедев заявил в интервью телеканалу «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Люди простые очень любят Путина, потому что он для них Робин Гуд. Он борется с драконом, и он еще жив. Он не из учебника истории. Что в Китае таксист, что во Франции и Италии, люди такие: очень классно, вам повезло, Путин – йес.

Это то, как люди чувствуют. Они (власти), конечно, знают эту социологию, и я думаю, что они в ужасе. Потому что они все делают, чтобы было не так. А люди видят, что на самом деле происходит», – подчеркнул Лебедев.