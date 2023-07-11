Для вступления в НАТО Украине придётся работать много лет – Столтенберг

Вадим Москаленко .  
11.07.2023 19:56
  (Мск) , Вильнюс
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Несмотря на отмену ПДЧ, для вступления в НАТО Украине придётся каким-то образом не только пережить войну, но и выполнить многолетний план по борьбе с коррупцией и оптимизацией армии.

Об этом на брифинге по итогам первого дня Вильнюсского саммита стран НАТО заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на отмену ПДЧ, для вступления в НАТО Украине придётся каким-то образом не только...

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В зале поинтересовались, какие сейчас перед Украиной стоят условия для вступления в НАТО.

«Здесь работа идёт, как минимум, по двум направлениям. Во-первых, необходимо понять, насколько нужно модернизировать систему обороны, укрепить принципы управления, в том числе бороться с коррупцией.

И эти вопросы обсуждаются всегда, когда встаёт вопрос расширения НАТО. Потому что соответствующие институты должны быть сильными. А армия должна работать на общих стандартах. И эти вопросы мы решаем, для этого согласован многолетний план», – сказал генсек.

Однако Столтенберг подчеркнул, что пока на Украине идёт война, никакие условия не играют роли – в Альянс её не возьмут.

«Есть и ещё одно направление – сейчас на Украине идёт война. Украинская армия продемонстрировала смелость, отвагу и высокий уровень профессиональных навыков, которые впечатлили весь мир.

И я думаю, все союзники согласились с тем, что пока война продолжается, не время приглашать Украину в качестве полноправного члена. Эти вопросы нужно разводить. С одной стороны, вопросы коррупции, должных практик управления и совместимости. Все эти вопросы решаются вне зависимости, идёт война или нет. Вторая проблема – на Украине идёт война. Нам нужно решать именно эти два вопроса», – добавил он.

Генсек НАТО отметил, что окончательного решения ещё не принято, и готовность Украины к вступлению будет определяться позже.

«И именно союзники примут решение. Это всегда происходит, когда мы обсуждаем вопросы расширения – союзники решат, когда эти условия будут выполнены, и Украина получит приглашение», – резюмировал Столтенберг.

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