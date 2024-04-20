Для вторжения в Прибалтику РФ не нужно замораживать войну с Украиной – «ЗН»

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По соотношению к ВВП Латвия, Литва и Эстония опережают США по оказанию военной помощи Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Эстония уже предоставила нашей стране военную помощь на сумму почти в 524 млн евро, что составляет 1,4% ВВП этой страны. В целом же, хотя по размерам экономик страны Балтии и являются одними из самых маленьких среди членов ЕС и НАТО, но они оказали наибольшую помощь Украине в соотношении к ВВП: Латвия — около 0,9% своего ВВП, Литва — приблизительно 1%. А вот США, хотя и передали Украине помощь на сумму в 44 млрд долл., но потратили на это лишь 0,2% своего ВВП», – указывает издание.

В публикации отмечается, что не удивительно, что «в Европе и России Рига, Вильнюс и Таллинн имеют устойчивый имидж ястребов». Кроме того, отмечается, что, помогая Украине, «страны Балтии практически опустошили свои арсеналы», например, Латвия отдала Украине все свои вертолеты.

«В Киеве полагают, что военная кампания против стран Балтии может начаться уже в 2025 году и для вторжения не обязательно замораживать войну с Украиной: Путин может развязать войну одновременно на несколько фронтов. Во всяком случае министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к войне, сравнив российское вторжение в Украину с аннексией Гитлером территории Чехословакии в 1938 году. При этом существует вероятность, что Кремль может рассматривать нападение на страны Балтии как элемент давления на Запад, для того чтобы оставить Украину в сфере российского влияния», – предупреждает «ЗН».