Для вторжения в Прибалтику РФ не нужно замораживать войну с Украиной – «ЗН»

Игорь Шкапа.  
20.04.2024 13:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 515
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Прибалтика, Россия, Украина


По соотношению к ВВП Латвия, Литва и Эстония опережают США по оказанию военной помощи Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели».

По соотношению к ВВП Латвия, Литва и Эстония опережают США по оказанию военной помощи...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Эстония уже предоставила нашей стране военную помощь на сумму почти в 524 млн евро, что составляет 1,4% ВВП этой страны. В целом же, хотя по размерам экономик страны Балтии и являются одними из самых маленьких среди членов ЕС и НАТО, но они оказали наибольшую помощь Украине в соотношении к ВВП: Латвия — около 0,9% своего ВВП, Литва — приблизительно 1%. А вот США, хотя и передали Украине помощь на сумму в 44 млрд долл., но потратили на это лишь 0,2% своего ВВП», – указывает издание.

В публикации отмечается, что не удивительно, что «в Европе и России Рига, Вильнюс и Таллинн имеют устойчивый имидж ястребов». Кроме того, отмечается, что, помогая Украине, «страны Балтии практически опустошили свои арсеналы», например, Латвия отдала Украине все свои вертолеты.

«В Киеве полагают, что военная кампания против стран Балтии может начаться уже в 2025 году и для вторжения не обязательно замораживать войну с Украиной: Путин может развязать войну одновременно на несколько фронтов. Во всяком случае министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу готовиться к войне, сравнив российское вторжение в Украину с аннексией Гитлером территории Чехословакии в 1938 году. При этом существует вероятность, что Кремль может рассматривать нападение на страны Балтии как элемент давления на Запад, для того чтобы оставить Украину в сфере российского влияния», – предупреждает «ЗН».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть