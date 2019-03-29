Для выхода во второй тур Порошенко не хватает два миллиона голосов

29.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

В социологических рейтингах действующий президент Петр Порошенко в два раза менее популярен, чем комик Владимир Зеленский.

Об этом в интервью “Известиям” заявил депутат ВР Евгений Мураев, снявший свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.

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По словам Муравева, доступная ему социология ставит Порошенко на третье место.

“С двойным отрывом от него идет Зеленский, а от Тимошенко Порошенко отстает на 5%. Жизнь показывает, что социологи часто недооценивают Тимошенко, поскольку не доезжают до удаленных деревень и сел. У нее, как правило, в итоге процент выше, чем в исследованиях. И чтобы опередить Тимошенко Порошенко необходимо купить 2 млн голосво”, – сказал Мураев.