Для выполнения плана Зеленского Украине нужно воевать более полувека – Арестович

Вадим Москаленко.  
25.12.2023 17:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если ВСУ продолжать «наступать» теми же темпами, что и последние полгода, то для возвращения границ 1991 года ВСУ понадобится около шестидесяти четырёх лет.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Василию Голованову заявил находящийся в США бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ВСУ продолжать «наступать» теми же темпами, что и последние полгода, то для возвращения...

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«Какие границы 1991 года, если все понимают, что никаких границ 1991 года не будет? Не надо быть начальником генерального штаба и заканчивать военную академию, чтобы понять: «Вот, мне пришла повестка, и сейчас я отправлюсь в воинскую часть воевать». А эта часть где-то под Работино седьмой месяц пытается взять Токмак, и не может. А Токмак – это 17 километров от лини фронта.

И чтобы дойти до границ 1991 года, такими темпами пройдёт семьсот семьдесят семь месяцев. И воевать много лет за Токмак…», – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что в этом неонацистам не поможет даже западное оружие, в том числе такие образцы, как американские самолёты Ф-16 и Ф-35.

«Во-первых, их должно быть очень много. Во-вторых, массово должно поступать вооружение, которое качественно превосходит противника», – добавил он.

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