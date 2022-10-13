Для ядерного утопления Америки всё готово – полковник Трухан

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Массированный ракетно-авиационный удар по критической инфраструктуре Украины – это подготовка к стратегической наступательной операции, которая планировалась задолго до назначения генерала армии Сергея Суровикина на должность командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Меня уже задолбали вопросами насчет назначения Суровикина, «генерала Армагеддона», вот эти все белки-истерички, которые живут по принципу п…деть не мешки ворочать. Они просто не хотят это все вязать в логику процесса. Я вас очень сильно, может быть, кого-то удивлю и даже озадачу, что российские вооруженные силы в настоящий момент готовы к нанесению массированного ядерного удара. Есть наряд сил и средств, выведен на боевые позиции, стоит на боевом дежурстве – и если вот оно, то Америка утонет нах…р. И мы тоже к этом готовы, но это не означает, что применим», – сказал военный.

Он добавил, что «калибровку» украинской инфраструктуры разрабатывали не одним днём, не говоря уже о подготовке к частичной мобилизации, которая началась ещё на заре СВО.

«Я согласен в том, что такой массированный ракетно-авиационный удар, который применяется как часть стратегической наступательной операции, не забывая о том, что военная стратегия – часть общей стратегии государства, он готовится сильно заранее. Но это не означает, что команда на него поступит. Она может поступить, а может не поступить. Поступит тогда, когда сочтет нужным Генеральный штаб. Я вам больше хочу сказать. И мобилизация готовилась сильно заранее. Все управление военными комиссариатам начало передаваться в марте месяце. Не факт, чтобы она состоялась, но она состоялась», – рассказал Трухан.