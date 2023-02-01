Для закрепления успехов России нужна новая мобилизация

Анатолий Лапин.  
01.02.2023 16:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Для того, чтобы российская армия смогла успешно наступать и закрепляться на освобожденных территориях, ей нужен будет дополнительный человеческий ресурс.

Об этом во время общения с радиоведущим Сергеем Марданом заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы российская армия смогла успешно наступать и закрепляться на освобожденных территориях, ей...

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По мнению Стешина, поэтому не исключено продолжение мобилизации к тому количеству, которое уже было призвано.

«Вообще, законодательно запрещено разглашать, сколько людей на фронте, достаточно ли их и так далее. Но я могу предположить, что, если действительно будет наступление в ближайшее время, оно увенчается выходом на какие-то рубежи, где мы закрепимся, для его развития и продолжения потребуются еще люди.

Я считаю, что озвученные цифры мобилизации некорректны. Мы не такие же дурочки – на весь мир объявлять военную тайну о размере нашей армии», – заявил Стешин.

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