Для Запада большой соблазн – отдать России города Херсон и Запорожье – Васильев

Западу нужна временная заморозка конфликта на Украине, чтобы выдать ее за свое достижение и записать в предвыборную копилку Байдена. Но условия этой заморозки таковы, что Зеленский никогда на нее не пойдет.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад давит сейчас на Зеленского, чтобы он соглашался на ту формулу мира, которую видит Запад. Она в принципе озвучена – их устраивает вариант раздела по действующей линии боевого столкновения. То есть, что называется, по корейскому варианту. С нашей стороны был пас, и это президент озвучил, что речь должна идти о том, что стартовые позиции начинаются от административных границ областей – с городами Славянск, Херсон, Запорожье, чтобы статус-кво был учтён. И это для начала переговоров. Получается, Запад таким образом видит, что разница между границами, о которых Путин заявляет, и о которых готов пообщаться, с уже согласованными – составляет всего 70-80 км. С точки зрения лиц, принимающих решения на Западе, это мелочи, сдвинуть «заморозку» на 70-80 км – и всё», – пояснил он.

Однако Зеленский прекрасно понимает, что в нынешней ситуации для Киева отдать два областных центра и оставшиеся части Донецкой области под контроль России без боя – это утратить власть. И он на это не пойдёт никогда.

«И, как я понимаю, Владимир Путин, прекрасно это осознавая, озвучил это условие, которое выглядит вполне приемлемо. При этом мы как будто бы готовы к переговорам, типа устраните своего мальчишку, пускай он делом занимается. И Запад считает, что русские вроде как вполне серьёзно настроены. Для Запада вообще неважно, сколько областей уйдёт из состава Украины – им сейчас важно прекратить боевые действия, чтобы Байден мог сказать: мы победили, мы принесли демократию и бла-бла-бла. И, соответственно, принести это всё как бонус в свою предвыборную кампанию», – заключил Васильев.