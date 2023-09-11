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Страны западного блока ради продолжения сотрудничества с Россией готовы бросить Украину точно так же, как много раз бросали своих «союзников» в прошлом.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявила депутат Верховной рады Леся Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И в 2008 году России сошла с рук Грузия, и в 2014 году сошло с рук, когда они захватили Крым, а потом Донецк и Луганск. И сейчас их не вытолкнули на мороз, фигурально выражаясь!», – сказала депутат.

Василенко возмутилась, что на торговле с Западом Россия продолжает зарабатывать порядка полутриллиона долларов в день.

«428 миллионов долларов Россия ежедневно зарабатывает на продаже своей нефти. Огромные деньги зарабатывают и российские олигархи. И это просто смешно, что им позволяют это делать. И это ошибка, в первую очередь, Запада! Запад ещё не отошёл от политики «Россия прежде всего», – истерила она.