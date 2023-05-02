Для Запада Украина превратилась в шкаф, который всем мешает – Соскин

США и Запад вынуждены прекращать военную и финансовую помощь Украине, поскольку приоритеты изменились самым радикальным образом.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 1 октября у США новый финансовый год, и Республиканская партия заявила, что она прекращает финансирование Украины. Всё. А как только они прекращают финансирование, поставки оружия, Западная Европа тоже прекратит. А у неё п нету, они уже и так всё изъяли, что у них было. А новые снаряды Франция перекрыла, их никто не производит. То есть снарядов, чтобы стрелять по врагу (когда наступаешь, надо стрелять) нет. Авиации нет, ракет на 150-300 км нет. А как наступать, расскажите?» – сказал Соскин.

По его словам, у США другие приоритеты.

«США больше финансировать Украину не может. Потому что у них на очереди Тайвань, Северная Корея, война Северной и Южной Кореи, с Японией, война с Китаем. Поэтому им уже что? Не до Украины», – подчеркнул политолог.

Не менее тяжёлая для Украины ситуация и со стороны Запада в целом.

«Запад уже финансировать вооружениями и деньгами Украину не может, а значительная его часть не хочет. Потому что ситуация изменилась, всё. И они понимают, что новые есть угрозы, и они понимают, что Украина всем уже неинтересна, абсолютно неинтересна. Ситуация так складывается, что рост ВВП в ЕС за первый квартал по отношению к прошлому кварталу 0,1, то есть роста нет. У них идёт полный облом. Какая война в Украине, если у них фактически левые рвутся к власти, традиционные элиты будут сброшены.

Какая война в Украине? Они рассматривают уже Зеленского, Кулебу и прочих просто как шкаф, который мешает всё время, они думают, куда его убрать.

Почему к Украине падает интерес? Потому что ведутся уже очень серьёзные прямые переговоры тайные о том, чтобы был прекращён огонь. Всё, им надо прекращение огня и замораживание этого конфликта. Всем надо это. И они сказали: сиди, Зеленский, с Путиным или с кем, говорите три, пять лет, главное – заморозьте фронт. Всё», – обрисовал ситуацию Соскин.