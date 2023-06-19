Для запуска Северного морского пути Россия столкнулась с проблемой обновления флота

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России для запуска Северного морского пути в формате, который бы конкурировал с маршрутом через Суэцкий канал, нужно обновить флот – построить ледоколы, сухогрузы, контейнеровозы. Из-за санкций придется запускать производства части оборудования в России (например, тех же турбин). Чтобы конкурировать по цене (к примеру, с Китаем), суда должны строиться большими сериями. А оборудование заводов старое – его тоже нужно обновлять. Нужны миллиарды вложений. Более того, с закрытием верфей Норвегии на севере России не хватает даже ремонтных мощностей – их тоже надо строить (сейчас приходится гонять суда аж в Калининград и Турцию).

Об этом говорили на Питерском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Западные санкции затормозили темпы судостроения, но не уничтожили отрасль в России. В нынешнем году будет спущено на воду более 20 судов. Была найдена замена комплектующим из недружественных стран, теперь задача – в будущих сериях использовать уже российские компоненты.

«Ключевая проблема – огромное количество импортного оборудования, которое было заложено нашими заказчиками для промысловых судов», – сказал директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Заместитель министра промышленности Виктор Евтухов уточнил, что для СМП Россия планирует создать группировку из 14 ледоколов.

Кирилл Липа, гендиректор Трансмашхолдинга, заметил, что для производителей двигателей число строящихся в России кораблей невелико. Поэтому был найден выход – двигатели должны быть универсальными – как для водного, так и для железнодорожного транспорта.

«Мы унифицировали линейку двигателей и способны обеспечить выпуск более 1000 единиц ежегодно. А вот этот объем уже дает рычаг для развития компонентной отрасли – всего, что связано с двигателестроением», – сказал Липа.

Средний возраст судов российского флота на Севере – 27-28 лет. Это не предельный срок для других регионов, но суда, ходящие в арктических водах, эксплуатируются в агрессивной среде. Более того, по мере запуска СМП интенсивность работы уже «немолодого» флота возрастет в разы, а, значит, срок эксплуатации еще уменьшится.

При этом сегодня на севере наблюдается дефицит ремонтных мощностей – их в три раза меньше, чем нужно. Уже сейчас судовладельцы записываются на 2025 год. Раньше чинились в соседней Норвегии, которая теперь закрыта из-за санкций. Самое время частникам строить новые судоремонтные заводы – но от государства ждут гарантий, чтобы были введены протекционистские меры на случай, если санкции на Западе вдруг отменят, и отечественные доки не остались без заказов.

За последние 20 лет было списано 580 российских судов, а построено только 224, напомнил Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области.

«Спрос на флот большой. Флот нужен здесь и сейчас. Судовладельцы не готовы ждать по пять лет, пока мы им что-то предложим. Суда, бывшие в употреблении, с возрастом 15-20 лет, стоят в полтора-два раза дороже, чем те, которые контрактуются похожих классов», – сказал Евгений Дитрих, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании.

А Калининграду в условиях угрозы сухопутной блокады нужны новые паромы. Сейчас перевозки по морю обеспечивают 40% потребностей региона-анклава, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Мне задают вопрос – после нашей победы эти ребята откатят назад, куда будем девать суда? Мне кажется, глядя на карту, точно понятно – нашей стране нужен свой торговый флот. Год назад мы это обсуждали алармистски потому, что всё, что вывозилось из Калининграда в Европу, по миру, – вывозилось не российскими судами», – заметил Алиханов.

По его словам, до начала СВО Германия была заинтересована в прямых поставках товаров из Калининграда по морю вместо транзита через Польшу.

«Вы удивитесь, но немцы тоже очень негативно относились к тем политическим взглядам, действиям, которые предпринимала Республика Польша в отношении так называемых «дозволов» – когда мы не могли проезжать через Польшу, и нам был очень нужен морской путь», – сказал Алиханов.