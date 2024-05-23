Для Зеленского и чиновников устраивали показательные туры на единичные фортификации – депутат Рады

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Для президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти построили показательные фортификационные сооружения, на которые их возили для отчета и фотографирования.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады Михаил Бондар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, на других участках границы вдоль Харьковской и Сумской областей либо строилось слабо, либо вообще не шли никакие работы.

«Мои коллеги выезжали, фиксировали это строительство как раз на Сумском, Харьковском направлении еще до последних попыток прорыва. Оказалось, что и они, и после этого Зеленский приезжали на один и тот же объект. То есть, был построен какой-то показательный, туда можно было приезжать фотографировать – они только туда фактически и везли, а по другой линии фактически было так – что-то начиналось, что-то полу-строилось, что-то делалось на скорую руку, чтобы отчитаться, а где-то вообще ничего не было», – рассказал Бондар.