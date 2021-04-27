Для Зеленского собственная корона оказалась важнее человеческих жизней

27.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, если он действительно хочет мира в Донбассе, следует соглашаться на прямые переговоры с ЛДНР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет историк Максим Артемьев.

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«Допустим, украинское правительство право, и ЛНР–ДНР – российские марионетки, ничего не решающие. Но Москва уже семь лет прямым текстом говорит: «ведите переговоры с Донецком и Луганском (а мы через них будем озвучивать свои тезисы)». И если президенту Зеленскому важно достижение, прекращение практически ежедневной гибели украинских граждан с обеих сторон в Донбассе, он должен был бы смирить свою гордыню и пойти на это – ради спасения жизней.

Но нет, во имя «чистоты принципов» Киев отказывается от прекращения кровопролития. И это несмотря на то, что в самом начале своего правления Зеленский заявил, что с него корона не свалится, если он первым позвонит Владимиру Путину. Значит, все-таки ставит свою корону выше людских жизней», – считает автор.

Он напоминает, что американцы во Вьетнаме несколько лет упорно отказывались сажать за стол переговоров Вьетконг, называя его марионеткой Ханоя, но после того, как их потери в живой силе приблизились к 50 тысячам, им пришлось пойти на прямые переговоры.

Также историк обращает внимание на пример Франции, Шарль Де Голль принял тяжелое решение пойти на переговоры с алжирским Фронтом национального освобождения, которых в Париже называли террористами и от контактов с которыми решительно отказывались.

«Поэтому ключевой вопрос современной Украины заключается в том, сможет ли Владимир Зеленский проявить подобные мужество и дальновидность. Да, Де Голль рисковал многим, он пережил и покушения на свою жизнь, и вооруженные мятежи представителей Секретной вооруженной организации (OAS). Но он заботился не о собственном пиаре, а о судьбе страны, о сохранении жизней. В этом и заключается подлинное величие государственного деятеля», – резюмирует Артемьев.