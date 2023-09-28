Для Зеленского закончилось время авансов и имиджа Че Гевары

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Холодный приём вояжа президента Украины Зеленского в США связан с тем, что киевские власти не показывают успехов не только на фронтах, но и во внутриполитической повестке.

Об этом на канале «Дикий live» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это был второй неудачный визит Зеленского после Вильнюсского саммита. Вильнюсский саммит НАТО и поездка Зеленского в США и Канаду – это звенья одной цепи. Время авансов закончилось, время Че Гевары тоже закончилось. Очевидно, что от Зеленского требуют уже не только красивых поз, красивых фраз и больших обещаний, не только заявлений о том, что я держу на своих плечах всю тяжесть войны и защищаю Запад, от Зеленского требуют результативности. Хоть в каком-то направлении», – сказал эксперт.

«Если нет результатов на войне, то давайте результаты внутри страны, потому как все чудесно всё понимают и понимают, что под завесой слов о войне, об опасности и так далее в стране строится достаточно серьёзный авторитарный, я бы сказал даже тоталитарный режим, режим персональной диктатуры. Поэтому в данной ситуации, очевидно, Зеленскому немножко дали понять, что пора попридержать коней, пора немножко думать и о том, что он живёт в реальном мире, и тем же США достаточно сложно говорить своим союзникам, почему они должны защищать одного диктатора от нашествия другого диктатора», – сказал Бондаренко.