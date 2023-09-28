Для Зеленского закончилось время авансов и имиджа Че Гевары

Вадим Москаленко.  
28.09.2023 09:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 772
 
Война, Дзен, Политика, США, Сюжет дня, Украина


Холодный приём вояжа президента Украины Зеленского в США связан с тем, что киевские власти не показывают успехов не только на фронтах, но и во внутриполитической повестке.

Об этом на канале «Дикий live» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Холодный приём вояжа президента Украины Зеленского в США связан с тем, что киевские власти...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Это был второй неудачный визит Зеленского после Вильнюсского саммита. Вильнюсский саммит НАТО и поездка Зеленского в США и Канаду – это звенья одной цепи. Время авансов закончилось, время Че Гевары тоже закончилось.

Очевидно, что от Зеленского требуют уже не только красивых поз, красивых фраз и больших обещаний, не только заявлений о том, что я держу на своих плечах всю тяжесть войны и защищаю Запад, от Зеленского требуют результативности. Хоть в каком-то направлении», – сказал эксперт.

«Если нет результатов на войне, то давайте результаты внутри страны, потому как все чудесно всё понимают и понимают, что под завесой слов о войне, об опасности и так далее в стране строится достаточно серьёзный авторитарный, я бы сказал даже тоталитарный режим, режим персональной диктатуры.

Поэтому в данной ситуации, очевидно, Зеленскому немножко дали понять, что пора попридержать коней, пора немножко думать и о том, что он живёт в реальном мире, и тем же США достаточно сложно говорить своим союзникам, почему они должны защищать одного диктатора от нашествия другого диктатора», – сказал Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть